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Меркель поддержала идею встречи Путина и Трампа

Международная панорама
11 июня, 13:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

По мнению канцлера ФРГ, такая встреча была бы актуальной с учетом ситуации в Сирии, где, по словам политика, Россия "играет центральную роль"

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БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом она заявила в воскресенье вечером в эфире телеканала ARD.

"Если оба еще раз встретятся и встреча продлится дольше, чем это было в Гамбурге на саммите G20, то я действительно это поддерживаю, - сказала Меркель. - [Россия и США] - это две важные страны. Я уже указывала на стратегическую ситуацию: американцы действуют в Сирии, борясь против (запрещенного в России "Исламского государства" - прим. ТАСС) ИГ, Россия играет там центральную роль".

"Мне бы даже хотелось, чтобы два президента встретились", - подчеркнула Меркель.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будет готов президент США.

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Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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