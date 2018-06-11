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ЕС будет полностью придерживаться коммюнике по итогам саммита G7

Международная панорама
11 июня, 14:08 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 11, июня. /ТАСС

Ранее Дональд Трамп отказался одобрить этот документ

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© AP Photo/Evan Vucci

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. ЕС будет продолжать придерживаться итогового коммюнике G7, согласованного всеми участниками прошедшего канадского саммита, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа, отказавшегося в последний момент одобрить этот документ. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в понедельник на брифинге в Брюсселе.

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"ЕС будет полностью придерживаться итогового заявления саммита "семерки", - сказал он. - Это заявление было тщательно согласовано нашими представителями, оно соответствует нашим ценностям и нашей политике".

Схинас особенно подчеркнул, что ЕС продолжит придерживаться принципов международных отношений и торговли, основанных на правилах. Он отказался при этом напрямую комментировать заявление Трампа, который фактически перечеркнул итоги саммита в Канаде.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись на своей странице в Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьер-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки".

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

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