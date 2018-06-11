СМИ: МИД Ирана призвал власти КНДР проявить бдительность на переговорах с США

ТАСС, 11 июня. МИД Ирана призывает власти КНДР проявить бдительность на переговорах с США. Об этом, как сообщило агентство IRNA, заявил в понедельник официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми, комментируя предстоящий саммит США и КНДР, который пройдет в Сингапуре 12 июня.

По данным агентства, Гасеми назвал США страной, уже нарушавшей в прошлом двусторонние и многосторонние международные договоренности. "Что касается поведения США, в частности, подхода господина Трампа с момента его пребывания на посту, Вашингтон продолжает саботировать международные соглашения и в одностороннем порядке выходить из них", - сказал Гасеми.

"Тегеран считает, что правительству КНДР следует быть достаточно бдительным, так как США по своей природе не могут рассматриваться в оптимистичном ключе", - сказал представитель МИД Ирана. Гасеми также отметил, что Иран по-прежнему привержен миру и безопасности, которые идут на пользу жителям Корейского полуострова. При этом он подчеркнул, что Иран "пессимистично относится к поведению США".

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном должна пройти 12 июня.