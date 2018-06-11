ВВС НАТО за неделю восемь раз сопровождали российские самолеты над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 11 июня. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе восемь раз сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Дежурящие в Литве истребители ВВС Португалии и Испании поднимались в воздух 4, 5 и 9 июня для сопровождения российских самолетов. "В том числе 5 июня было совершено четыре, 9 июня - три сопровождения. Полеты совершались над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - сообщило литовское ведомство.

За отчетный период истребители НАТО сопроводили российские Ил-20, Су-24, Ан-12, Ан-26, Су-27. Полеты, по версии минобороны, совершались как по заранее согласованным планам с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройство автоматической идентификации воздушного судна), так и в режиме частичного или полного молчания.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.