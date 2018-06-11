Великобритания надеется, что США будут выполнять обязательства, взятые на саммите G7

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Лондон рассчитывает, что Вашингтон будет выполнять обязательства, которые он взял на себя на саммите Группы семи в Квебеке. Об этом в понедельник заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Коммюнике было согласовано всеми сторонами, которые приняли участие в [саммите] G7, и мы твердо намерены его соблюдать. Нам хотелось бы надеяться, что США подобным же образом будут выполнять взятые на себя обязательства", - приводит агентство Reuters слова сотрудника премьерской канцелярии.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

В неформальное объединение - "семерку" - входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.