Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания надеется, что США будут выполнять обязательства, взятые на саммите G7

Международная панорама
11 июня, 15:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июня. /ТАСС

Представитель премьер-министра Терезы Мэй напомнил, что итоговое коммюнике было согласовано всеми сторонами, которые приняли участие в саммите

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Лондон рассчитывает, что Вашингтон будет выполнять обязательства, которые он взял на себя на саммите Группы семи в Квебеке. Об этом в понедельник заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Смотрите также
Президент Франции Эмманюэль Макрон (третий слева), канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и президент США Дональд Трамп

Лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции

"Коммюнике было согласовано всеми сторонами, которые приняли участие в [саммите] G7, и мы твердо намерены его соблюдать. Нам хотелось бы надеяться, что США подобным же образом будут выполнять взятые на себя обязательства", - приводит агентство Reuters слова сотрудника премьерской канцелярии.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

В неформальное объединение - "семерку" - входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США Канада Япония Италия Франция Германия Сингапур Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
4
Мария Шарапова осталась без реванша
5
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
6
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
7
THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости