Порошенко подписал закон о создании на Украине Высшего антикоррупционного суда

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал закон о Высшем антикоррупционном суде, на создании которого настаивал Международный валютный фонд (МВФ). Он поставил свою подпись под документом во время встречи со студентами Украинской академии лидерства, которую транслирует украинское телевидение.

"Я подписываю закон Украины, наконец то мы перестали использовать словосочетание "законопроект" и делаем закон Украины о высшем антикоррупционном суде", - сказал он.

Рада 7 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов при 226 необходимых.

За предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект парламентарии проголосовали в первом чтении еще 1 марта, но он был раскритикован международными партнерами Киева. После этого начался продолжительный процесс подачи правок, ко второму чтению их внесли около 2 тысяч. Правки суд рассматривал несколько недель, однако большинство из них были отклонены.

Спорный момент

Самым спорным моментом законопроекта стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, который будет контролировать подбор кандидатов в судьи. 7 июня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что "компромисс относительно этого вопроса достигнут и отвечает требованиям Венецианской комиссии". Он заключается в том, что вето совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов, но с обязательным условием, что это большинство состоит из не менее половины членов Совета международных экспертов.

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) включает 16 членов, Совет экспертов - из 6, общая комиссия, которая будет играть роль апелляционной инстанции при подборе кандидатов на должность судьи - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов, но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов.

Об антикоррупционном суде

Высший антикоррупционный суд, согласно закону, "должен быть сформирован в течение года со дня вступления закона в силу". Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тыс. Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Создание антикоррупционного суда - одно из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.