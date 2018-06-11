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Эрдоган заявил о намерении очистить север Ирака от террористов

Международная панорама
11 июня, 15:09 дата обновления: 11 июня, 15:25 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, июня. /ТАСС

Президент сообщил, что ВС Турции уже уничтожили 14 пунктов в Синджаре и Кандиле

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АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерении Анкары очистить от террористов иракский регион Кандиль так же, как это было сделано в сирийском Африне. Об этом, как сообщает телеканал NTV, турецкий лидер заявил во время агитационного митинга в Нигдэ.

"Наши самолеты уничтожили 14 важных пунктов Рабочей партии Курдистана в Кандиле. Они прилетели, нанесли удары и вернулись обратно. Такие операции будут продолжаться", - подчеркнул он.
Эрдоган также сказал о намерениях ВС Турции "иссушить террористическое болото" на севере Ирака, как это было сделано в сирийских регионах Африн, Джараблус, Эль-Баб и Аазаз.

По словам президента, в ходе операции "Оливковая ветвь", которая началась в Африне 20 января, "уничтожено свыше 4,5 тыс. террористов" из отрядов "Сил народной самообороны", партии "Демократический союз", Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

ВС Турции периодически наносят точечные удары по целям РПК в Северном Ираке, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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