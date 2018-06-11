Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: РФ, КНР и США должны вместе участвовать в демонтаже ядерной инфраструктуры КНДР

Международная панорама
11 июня, 15:45 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июня. /ТАСС

В ОДВЗЯИ считают, что взаимодействие трех стран в урегулировании ситуации на Корейском полуострове будет пользоваться доверием у международного сообщества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Эксперты из России, Китая и США должны вместе участвовать в демонтаже ядерной инфраструктуры КНДР, подобный подход будет пользоваться доверием у международного сообщества. Такое мнение высказал в понедельник советник по вопросам политики и информационно-пропагандистской деятельности в офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Тарик Рауф.

"Только отказ обеих стран - США и КНДР - от ядерного оружия на Корейском полуострове может обеспечить долгосрочный мир и стабильность в этом регионе", - отметил Рауф, выступая на конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. "Эксперты из Китая, России и США должны совместно участвовать в процессе демонтажа КНДР своего ядерного оружия и связанной с ним инфраструктуры. Только такой интернациональный демонтаж будет пользоваться доверием у международного сообщества", - добавил он.

В этой связи он предложил поручить ОДВЗЯИ провести проверку закрытия и демонтажа северокорейского ядерного полигона в Пунгери. "После того, как КНДР демонтирует свои ядерные вооружения под наблюдением или надзором международной группы экспертов из Китая, России и США, на извлеченные в процессе демонтажа высокообогащенные уран и плутоний могут быть распространены мониторинг и проверки МАГАТЭ", - полагает представитель ОДВЗЯИ.

По мнению профессора Колумбийского университета Роберта Легволда, лидер КНДР Ким Чен Ын намерен предложить в ходе переговоров с США некую свою форму денуклеаризации Корейского полуострова. "Однако сомневаюсь, что эта форма устроит администрацию президента США Дональда Трампа, - сказал профессор. - Дальнейший ход событий может быть очень непредсказуемым".

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы был основан на международной конференции 24-27 мая 2007 года в Люксембурге. С момента своего образования форум провел 26 конференций с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия. Принятые на конференциях документы направляются в ООН, МАГАТЭ и другие международные организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай Россия Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны рассказали о готовящейся в Сирии провокации боевиков при содействии США
2
Путин расценивает звонок от Порошенко как сигнал о заинтересованности в урегулировании
3
В Москве простились с Игорем Охлупиным
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
6
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
7
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости