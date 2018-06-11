Эксперт: РФ, КНР и США должны вместе участвовать в демонтаже ядерной инфраструктуры КНДР

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Эксперты из России, Китая и США должны вместе участвовать в демонтаже ядерной инфраструктуры КНДР, подобный подход будет пользоваться доверием у международного сообщества. Такое мнение высказал в понедельник советник по вопросам политики и информационно-пропагандистской деятельности в офисе исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Тарик Рауф.

"Только отказ обеих стран - США и КНДР - от ядерного оружия на Корейском полуострове может обеспечить долгосрочный мир и стабильность в этом регионе", - отметил Рауф, выступая на конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. "Эксперты из Китая, России и США должны совместно участвовать в процессе демонтажа КНДР своего ядерного оружия и связанной с ним инфраструктуры. Только такой интернациональный демонтаж будет пользоваться доверием у международного сообщества", - добавил он.

В этой связи он предложил поручить ОДВЗЯИ провести проверку закрытия и демонтажа северокорейского ядерного полигона в Пунгери. "После того, как КНДР демонтирует свои ядерные вооружения под наблюдением или надзором международной группы экспертов из Китая, России и США, на извлеченные в процессе демонтажа высокообогащенные уран и плутоний могут быть распространены мониторинг и проверки МАГАТЭ", - полагает представитель ОДВЗЯИ.

По мнению профессора Колумбийского университета Роберта Легволда, лидер КНДР Ким Чен Ын намерен предложить в ходе переговоров с США некую свою форму денуклеаризации Корейского полуострова. "Однако сомневаюсь, что эта форма устроит администрацию президента США Дональда Трампа, - сказал профессор. - Дальнейший ход событий может быть очень непредсказуемым".

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы был основан на международной конференции 24-27 мая 2007 года в Люксембурге. С момента своего образования форум провел 26 конференций с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия. Принятые на конференциях документы направляются в ООН, МАГАТЭ и другие международные организации.