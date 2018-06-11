Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту

МАДРИД, 11 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что королевство готово принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении премьера.

Глава кабинета министров "дал поручения, чтобы Испания выполнила международные обязательства в вопросе гуманитарного кризиса, и объявил, что [страна] примет в испанском порту судно Aquarius, на котором находятся более 600 человек".

"Наша обязанность - помогать избегать гуманитарную катастрофу и предлагать "безопасную гавань" этим людям, тем самым выполняя обязательства международного права", - говорится в сообщении. Санчес отметил, что "пунктом назначения этого судна будет порт Валенсии".

В свою очередь премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что республика отправит на спасательное судно груз с продовольствием.

"Мальта отправит свежее продовольствие на судно. Нам нужно будет сесть и обсудить, как предотвратить такие инциденты в будущем", - написал он в своем Twitter. Он также поблагодарил премьер-министра Испании Педро Санчеса, который ранее заявил о готовности пиренейского королевства принять судно.

I thank #Spain PM @sanchezcastejon for taking in #Aquarius after #Italy broke international rules and caused a standoff. #Malta will be sending fresh supplies to the vessel. We will have to sit down and discuss how to prevent this from happening again.This is a European issue -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 11 June 2018

Ранее агентство ANSA сообщило, что власти Италии и Мальты отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius. В ответ на это Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало "заинтересованные правительства" разрешить мигрантам сойти на берег.

На судне неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius находится "около 629 человек, в том числе более 100 детей", указали в УВКБ. Речь идет о людях, которые ранее были спасены с нескольких лодок, терпевших бедствие в Сицилийском проливе.