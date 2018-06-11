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СМИ: канцлеру Австрии угрожают расправой из-за закрытия мечетей и депортации имамов

Международная панорама
11 июня, 16:27 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 11, июня. /ТАСС

Власти страны подозревают в распространении угроз выходцев из Турции

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ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера Австрии направило уведомление компании Facebook в связи с поступающими через эту социальную сеть угрозами расправы над австрийским федеральным канцлером Себастьяном Курцем, который объявил о закрытии семи мечетей и депортации десятков имамов из-за нарушения австрийских законов. Об этом сообщило в понедельник австрийское издание Österreich. Австрийские власти подозревают, что угрозы поступают от выходцев из Турции.

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Австрия закроет семь мечетей за нарушение закона об исламе

8 июня власти Австрии сообщили о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) из-за нарушения закона об исламе и получения финансирования из-за рубежа. Себастьян Курц тогда особо подчеркнул, что Вена поддерживает свободу религий, но в стране действуют законы, которые нужно соблюдать. В свою очередь мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение из-за этого шага, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара не останется в стороне и предпримет меры против этого решения.

Скандал вокруг ATIB

В апреле этого года правительство Австрии пригрозило запретить ATIB, организовавший в своей мечети в Вене утренник, во время которого дети в военной форме принимали участие в реконструкции битвы Первой мировой войны. Канцлер Австрии тогда заявил, что участие детей в военных постановках недопустимо, поэтому власти займутся расследованием деятельности всех мечетей на предмет нарушения закона об исламе, которым предусмотрена возможность роспуска мечетей за незаконную деятельность и высылка имамов. Власти республики уверены, что отступление от закона служит только на руку исламизму.

Австрийский закон об исламе регулирует правовое признание этой религии в Австрии, гарантирует свободу мусульманского вероисповедания и проведения обрядов, организацию религиозных праздников исключительно в соответствии с религиозными писаниями, предоставляет мусульманам юридическую безопасность и направлен на борьбу с исламским радикализмом. Дети, согласно закону, должны принимать участие только в религиозных праздниках и получать религиозное образование строго в соответствии со священными писаниями. Закон также подразумевает запрет на зарубежное финансирование мечетей и деятельности имамов. За соблюдение закона на территории республики отвечает мусульманская религиозная община Австрии, в которую входят объединения, представляющие мусульман разных стран.

В 2017 году Турецко-исламский союз за культурное и социальное сотрудничество в Австрии уже становился причиной резкой критики со стороны австрийского правительства из-за зарубежного финансирования. МВД тогда потребовало ликвидировать религиозные общины, финансируемые из-за рубежа. При этом катализатором обострения нерешенной проблемы стали мусульманские детские сады. В МИД заявляли, что они не интегрированы в общество и занимаются распространением среди детей исключительно исламских ценностей вместо традиций и обычаев страны пребывания.

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Персоны
Курц, Себастьян Эрдоган, Реджеп Тайип
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