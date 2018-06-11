AP: встреча Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз может продлиться около двух часов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Встреча тет-а-тет президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре 12 июня может продлиться около двух часов. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на представителя администрации США.

Саммит должен начаться в 09:00 по местному времени (04:00 мск). Лидеры обменяются рукопожатиями, после чего состоится встреча с глазу на глаз, отметило агентство. Позднее состоится встреча официальных лиц, сопровождающих Трампа и Ким Чен Ына. Ранее в Белом доме уточнили, что в состав американской делегации на расширенной части встречи лидеров войдут госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Еще ряд членов делегации США присоединится к ним во время обеда.

Во вторник в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, должен состояться первый в истории такой саммит. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.