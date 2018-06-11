Экс-глава Пентагона: Россия может сыграть значительную роль в денуклеаризации КНДР

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия может сыграть значительную роль в налаживании диалога между США и КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал в понедельник экс-глава Пентагона Уильям Перри на пресс-конференции по итогам заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

По его словам, нормализация отношений между Вашингтоном и Пхеньяном отвечает российским интересам. "Россия может сыграть очень значительную роль, - отметил Перри. - В процессе предоставления гарантий безопасности КНДР могут участвовать и другие страны. Россия была бы ключевой страной в этом плане".

Как заявил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор, Москва заинтересована в диалоге США и КНДР. "Я уверен, что Россия крайне заинтересована в достижении прогресса в этих отношений, - подчеркнул Кантор. - Мы будем всячески поддерживать стороны в данных начинаниях".

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.