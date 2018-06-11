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Экс-глава Пентагона: Россия может сыграть значительную роль в денуклеаризации КНДР

Международная панорама
11 июня, 16:52 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июня. /ТАСС

По мнению Уильяма Перри, нормализация отношений между Вашингтоном и Пхеньяном отвечает интересам Москвы

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ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия может сыграть значительную роль в налаживании диалога между США и КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение высказал в понедельник экс-глава Пентагона Уильям Перри на пресс-конференции по итогам заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

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По его словам, нормализация отношений между Вашингтоном и Пхеньяном отвечает российским интересам. "Россия может сыграть очень значительную роль, - отметил Перри. - В процессе предоставления гарантий безопасности КНДР могут участвовать и другие страны. Россия была бы ключевой страной в этом плане".

Как заявил президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор, Москва заинтересована в диалоге США и КНДР. "Я уверен, что Россия крайне заинтересована в достижении прогресса в этих отношений, - подчеркнул Кантор. - Мы будем всячески поддерживать стороны в данных начинаниях".

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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