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Помпео призвал лидеров ОАЭ не ограничивать доступ гуманитарной помощи в Йемен

Международная панорама
11 июня, 18:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

Госсекретарь также напомнил участникам конфликта о необходимости соблюдения обязательств по работе с офисом спецпосланника ООН

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел разговор с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов, заверив их, что Вашингтон намерен реагировать на их опасения, связанные с конфликтом в Йемене, и призвав не мешать поступлению гуманитарной помощи в страну.

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"Соединенные Штаты пристально следят за развитием событий в Ходейде, в Йемене. Я говорил с лидерами Эмиратов и ясно обозначил наше желание реагировать на их опасения в сфере безопасности при сохранении свободного доступа для гуманитарной помощи и жизненно необходимых товаров", - говорится в распространенном в понедельник заявлении шефа американской дипломатии.

"Мы ожидаем, что все стороны будут соблюдать свои обязательства по работе с офисом специального посланника генерального секретаря ООН по Йемену [Мартина Гриффитса] по данному вопросу, поддерживать политический процесс для разрешения конфликта, обеспечивать гуманитарный доступ к жителям Йемена и планировать стабильное политическое будущее для страны", - говорится в тексте заявления Помпео.

Через порт Ходейда осуществляются поставки международной гуманитарной помощи для жителей Йемена. Ранее ООН предупреждала о том, что будет вынуждена свернуть операции в Йемене в случае, если проправительственные войска начнут штурм города, через который в страну поступает большая часть гуманитарных и коммерческих грузов.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос ОАЭ об оказании прямой военной помощи в освобождении от мятежников движения "Ансар Аллах" (хуситы) йеменского порта Ходейда. По данным источников газеты, к запросу ОАЭ присоединилась и Саудовская Аравия.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.

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Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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