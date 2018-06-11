Экс-глава Пентагона призвал РФ и США вступить в диалог по стратегической стабильности

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Вероятность ядерной войны между США и Россией очень низка, но стороны должны вести диалог по стратегической стабильности. Такое мнение высказал в понедельник экс-глава Пентагона Уильям Перри на пресс-конференции по итогам заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Сейчас вероятность ядерной войны между США и Россией очень низка, - сказал он. - Теоретически это беспрецедентная катастрофа. Мы должны говорить о стратегической стабильности. Стороны должны заново вступить в диалог по данной теме".

Перри обратил внимание на отсутствие значимого политического диалога между Москвой и Вашингтоном.

По словам президента Люксембургского форума Вячеслава Кантора, сейчас не время ждать односторонних уступок. "Для того, чтобы запустить переговорный процесс и снизить угрозу ядерной войны уступки должны быть двусторонние", - убежден он.

По мнению главного научного сотрудника ИМЭМО РАН, генерал-майора в отставке Владимира Дворкина, идет плавное возрастание угрозы войны, не доходящее до критических линий. "Два основных ядерных государства не ведут никакой работы по согласованию принципов стратегической стабильности и не дают примера для переговоров и консультаций другим странам", - сказал он.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан на международной конференции в Люксембурге в мае 2007 года. С момента своего образования форум провел 26 конференций с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия. Принятые на конференциях документы направляются в ООН, МАГАТЭ и другие международные организации.