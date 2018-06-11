ЦИК Украины: угрозу дискредитации выборов в стране несут не РФ и США, а местные политики

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Наибольшая опасность на выборах Украины будет исходить от украинских политиков, а не от вмешательства других стран - Российской Федерации или США. Такое мнение высказал глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

"Наибольшая опасность и наиболее серьезные киберугрозы украинским выборам будут исходить не с территории Российской Федерации, как уверяют одни, и не с территории Соединенных Штатов Америки, как считают другие. Главные угрозы будут традиционно появляться на территории самой Украины", - говорится в сообщении. По словам Охендовского "к сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики".

Глава Избиркома отметил, что на предстоящих выборах ситуация с киберугрозами будет подобной использованию так называемого" админресурса". "Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искажения информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - подчеркнул он.

Охендовский также отметил, что не все украинские государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. По его словам, для того, чтобы успешно противостоять современным киберугрозам необходимо закупить соответствующее оборудование, общая стоимость которого составляет около 36 млн гривен (около $1,4 млн). Однако правительство отказывается выделять бюджетные средства на эти нужды.

"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - сказал Охендовский.

Выборы президента Украины и депутатов Верховной рады должны состояться в 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.