Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК Украины: угрозу дискредитации выборов в стране несут не РФ и США, а местные политики

Международная панорама
11 июня, 17:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

По мнению Михаила Охендовского, некоторые штабы будут пытаться получить доступ к каналам передачи и к данным организаторов выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава ЦИК Украины Михаил Охендовский

Глава ЦИК Украины Михаил Охендовский

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Наибольшая опасность на выборах Украины будет исходить от украинских политиков, а не от вмешательства других стран - Российской Федерации или США. Такое мнение высказал глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский.

"Наибольшая опасность и наиболее серьезные киберугрозы украинским выборам будут исходить не с территории Российской Федерации, как уверяют одни, и не с территории Соединенных Штатов Америки, как считают другие. Главные угрозы будут традиционно появляться на территории самой Украины", - говорится в сообщении. По словам Охендовского "к сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики".

Глава Избиркома отметил, что на предстоящих выборах ситуация с киберугрозами будет подобной использованию так называемого" админресурса". "Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искажения информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - подчеркнул он.

Охендовский также отметил, что не все украинские государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. По его словам, для того, чтобы успешно противостоять современным киберугрозам необходимо закупить соответствующее оборудование, общая стоимость которого составляет около 36 млн гривен (около $1,4 млн). Однако правительство отказывается выделять бюджетные средства на эти нужды.

"Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас - до осени этого года", - сказал Охендовский.

Выборы президента Украины и депутатов Верховной рады должны состояться в 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок. Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
5
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
6
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
7
Испания согласилась принять судно Aquarius с 629 мигрантами на борту
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости