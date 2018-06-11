Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США расширили антироссийские санкции

Международная панорама
11 июня, 17:17 дата обновления: 11 июня, 18:30 UTC+3

Под ограничения подпали трое граждан и три компании РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских структур и двух связанных с одной из них фирм, базирующихся за рубежом, причиной послужило их сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Обновленные списки опубликованы в понедельник на сайте ведомства.

Причина для санкций

В минфине уточнили, что санкции были введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении РФ.

Смотрите также

Санкции США в отношении России. Досье

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, слова которого приводит пресс-служба его ведомства, "лица, в отношении которых сегодня были введены санкции, напрямую участвовали" в расширении возможностей России действовать в киберпространстве, а также разрабатывали средства для проведения подводных операций, "работая с ФСБ и тем самым подвергая угрозе" безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Мнучин заверил, что власти США будут и далее выявлять тех лиц, которые продолжают действовать по указанию ФСБ.

Глава минфина также выступил с утверждением, что Россия якобы активно занимается "отслеживанием подводных коммуникационных кабелей", по которым передается значительное количество информации со всего мира.

Кто попал в списки

В черные списки попала имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности. По версии минфина США, она предоставляла "материальную и технологическую поддержку ФСБ". Помимо нее самой, санкции затронули подконтрольные ей структуры: Embedi, работающую в Израиле, и Erpscan. Ее представительства находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве.

Все они включены в составляемый минфином список, куда входят лица и структуры, подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак.

Смотрите также

Ответные меры России на санкции. Досье

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

Санкции США в отношении России в связи с обвинениями в кибератаках. Досье

Помимо этого, под санкции подпало российское предприятие ООО "Дайвтехносервис". По данным составителей списков, в 2011 году оно получило контракт от ФСБ на сумму в $1,5 млн. "Дайвтехносервис", как считают в министерстве, предоставляет подводное оборудование некоторым российским правительственным ведомствам. Также за связи с ФСБ санкции введены в отношении Научно-исследовательского института "Квант".

В санкционные списки добавлены имена трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Все они имеют отношение к "Дайвтехносервису". Согласно спискам, Каганский по состоянию на декабрь 2017 года владел предприятием и до этого был его генеральным директором. Эту же должность занимал Трибун.

Последствия санкций

Теперь все перечисленные лица и компании лишены доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, если таковые обнаружат, будут заморожены.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа прошлого года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мнучин, Стивен
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Иран КНДР Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
5
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости