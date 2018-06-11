США расширили антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских структур и двух связанных с одной из них фирм, базирующихся за рубежом, причиной послужило их сотрудничество с Федеральной службой безопасности (ФСБ). Обновленные списки опубликованы в понедельник на сайте ведомства.

Причина для санкций

В минфине уточнили, что санкции были введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении РФ.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, слова которого приводит пресс-служба его ведомства, "лица, в отношении которых сегодня были введены санкции, напрямую участвовали" в расширении возможностей России действовать в киберпространстве, а также разрабатывали средства для проведения подводных операций, "работая с ФСБ и тем самым подвергая угрозе" безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Мнучин заверил, что власти США будут и далее выявлять тех лиц, которые продолжают действовать по указанию ФСБ.

Глава минфина также выступил с утверждением, что Россия якобы активно занимается "отслеживанием подводных коммуникационных кабелей", по которым передается значительное количество информации со всего мира.

Кто попал в списки

В черные списки попала имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге консалтинговая компания Digital Security, работающая в области информационной безопасности. По версии минфина США, она предоставляла "материальную и технологическую поддержку ФСБ". Помимо нее самой, санкции затронули подконтрольные ей структуры: Embedi, работающую в Израиле, и Erpscan. Ее представительства находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве.

Все они включены в составляемый минфином список, куда входят лица и структуры, подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в совершении кибератак.

Помимо этого, под санкции подпало российское предприятие ООО "Дайвтехносервис". По данным составителей списков, в 2011 году оно получило контракт от ФСБ на сумму в $1,5 млн. "Дайвтехносервис", как считают в министерстве, предоставляет подводное оборудование некоторым российским правительственным ведомствам. Также за связи с ФСБ санкции введены в отношении Научно-исследовательского института "Квант".

В санкционные списки добавлены имена трех россиян - Олега Чирикова, Владимира Каганского и Александра Трибуна. Все они имеют отношение к "Дайвтехносервису". Согласно спискам, Каганский по состоянию на декабрь 2017 года владел предприятием и до этого был его генеральным директором. Эту же должность занимал Трибун.

Последствия санкций

Теперь все перечисленные лица и компании лишены доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, если таковые обнаружат, будут заморожены.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа прошлого года, он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.