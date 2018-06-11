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Reuters: Катар подал на ОАЭ жалобу в Международный суд ООН

Международная панорама
11 июня, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В Дохе не согласны с решением Абу-Даби выдворить из страны катарских подданных и запретить им въезд на территорию эмиратов

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ТАСС, 11 июня. Власти Катара подали жалобу в Международный суд ООН на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за нарушения прав человека. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Катара.

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"Как подробно изложено в обращении Катара в Международный суд, ОАЭ руководили этими действиями, которые имели разрушительное воздействие на права подданных и жителей Катара", - говорится в заявлении.

Согласно данным агентства, правительство Катара утверждает, что ОАЭ предприняли ряд мер, которые дискриминируют катарцев, включая их выдворение из ОАЭ, запрет на въезд на территорию эмиратов и транзитный проезд. Как отмечает Reuters, в Дохе полагают, что подобные действия нарушают Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.

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