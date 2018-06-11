Пашинян заявил о начале нового этапа в армяно-российских отношениях

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап. Об этом он заявил в понедельник во время встречи с послом РФ республике Сергеем Копыркиным, сообщает пресс-служба кабмина.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях Армении и России начался новый этап" - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. В документе также отмечается, что Пашинян отметил заинтересованность Еревана в развитии "сотрудничества во всех сферах". Помимо этого премьер Армении "подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в целях решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов".

В ходе встречи собеседники обсудили также ряд других вопросов, касающихся армяно-российских отношений. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 июня отправится с рабочим визитом в Москву, где примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.