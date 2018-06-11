США депортировали экс-президента Панамы Мартинелли

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. США депортировали в Панаму бывшего президента этой страны Рикардо Мартинелли в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"11 июня в соответствии с договором об экстрадиции между США и Панамой Соединенные Штаты выдали бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, где против него выдвинуты уголовные обвинения", - отмечается в документе. В нем Науэрт обратила внимание на то, что окончательное решение об экстрадиции было принято именно внешнеполитическим ведомством.

Мартинелли был президентом Панамы с 2009-го по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. В июне 2017 года экс-президента задержали в Майами, после того как в мае того же года его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Власти Панамы обвиняют Мартинелли в организации незаконной прослушки телефонных переговоров и в коррупции. Если он будет признан виновным, ему может грозить до 21 года лишения свободы. Сам Мартинелли неоднократно заявлял, что стал жертвой политического преследования со стороны действующего правительства Панамы.