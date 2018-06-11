CNN: на одном из Парасельских остров появились китайские комплексы ПВО

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Комплексы ПВО Китая появились на спорном острове Вуди (Юнсиндао) - одном из Парасельских островов (архипелаг Сиша) в Южно-Китайском море. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на анализ спутниковых фотографий, проведенных экспертами компании ImageSat International.

По утверждению CNN, китайские комплексы ПВО уже размещались на этом острове ранее, но затем были вывезены. По мнению эксперта американской исследовательской компании Rand Corporation Тимоти Хита, китайские системы ПВО "периодически нуждаются в техническом обслуживании и ремонте на территории материкового Китая".

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Кроме того, КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных участков. Как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное назначение и использоваться как военный аэродром, морская база и в иных целях.