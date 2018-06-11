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Генсек ООН заявил о готовности поддержать процесс ядерного разоружения КНДР

Международная панорама
11 июня, 18:06 дата обновления: 11 июня, 18:32 UTC+3 ООН ООН 11, июня. /ТАСС

Антониу Гутерриш назвал предстоящую встречу лидеров США и КНДР "многообещающим событием для международного мира и безопасности"

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ООН, 11 июня. /ТАСС/. Специализированные учреждения ООН готовы оказать поддержку процессу ядерного разоружения КНДР, в том числе гарантировать мирное использование радиоактивных материалов, имеющихся в распоряжении Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Административный глава ООН назвал саммит "многообещающим событием для международного мира и безопасности", однако предупредил, что денуклеаризация Корейского полуострова - это непростая задача.

"Соответствующие структуры ООН готовы всячески поддержать этот процесс, в том числе проведением проверок, если ключевые стороны это попросят. Они - главные действующие лица. Международное агентство по атомной энергии уполномочено гарантировать мирное использование всех ядерных материалов, в том числе материалов, изъятых из военных программ. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также может сыграть важную роль в мониторинге объявленного КНДР моратория на ядерные взрывы", - сказал Гутерриш.

Генсек обратил внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию в КНДР, призвав доноров выделить $111 млн на удовлетворение "неотложных нужд шести миллионов человек, находящихся в наиболее уязвимом положении". Кроме того, он призвал к улучшению ситуации в области прав человека в стране.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет 12 июня в Сингапуре. Как ожидается, на переговорах будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят нормализацию отношений и обеспечение мира в регионе.

В понедельник в Белом доме сообщили, что дискуссии между США и КНДР "продвигаются быстрее, чем ожидалось". В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео заявил журналистам в Сингапуре, что Вашингтон готов предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае, если тот откажется от ядерного оружия. В то же время дипломат предупредил, что давление на КНДР усилится, если дипломатические усилия окажутся безрезультатны.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу Помпео, Майкл (Майк)
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