СМИ: Макрон и Конте обсудят в Париже 15 июня миграционные проблемы и ситуацию с евро

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 15 июня в Париже переговоры с новым главой правительства Италии Джузеппе Конте. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По их данным, эта встреча позволит провести подготовку к предстоящему 28-29 июня саммиту Евросоюза, в том числе по миграционным вопросам и более глубокой интеграции в зоне евро. Лидеры двух стран также обсудят международные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча в Париже станет продолжением переговоров, которые были начаты Макроном и Конте на полях саммита G7 в Канаде (8-9 июня).

Члены нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте были приведены к присяге 2 июня. Нынешнее, 65-е по счету в республиканской истории (с 1946 года) правительство - коалиционное. Оно сформировано в результате соглашения партий "Движение "5 звезд" и "Лига".