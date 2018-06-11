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СМИ: Макрон и Конте обсудят в Париже 15 июня миграционные проблемы и ситуацию с евро

Международная панорама
11 июня, 18:13 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, июня. /ТАСС

В Елисейском дворце считают, что эта встреча позволит провести подготовку к предстоящему 28-29 июня саммиту Евросоюза

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ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 15 июня в Париже переговоры с новым главой правительства Италии Джузеппе Конте. Об этом в понедельник сообщила на своем сайте газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По их данным, эта встреча позволит провести подготовку к предстоящему 28-29 июня саммиту Евросоюза, в том числе по миграционным вопросам и более глубокой интеграции в зоне евро. Лидеры двух стран также обсудят международные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча в Париже станет продолжением переговоров, которые были начаты Макроном и Конте на полях саммита G7 в Канаде (8-9 июня).

Члены нового правительства Италии во главе с Джузеппе Конте были приведены к присяге 2 июня. Нынешнее, 65-е по счету в республиканской истории (с 1946 года) правительство - коалиционное. Оно сформировано в результате соглашения партий "Движение "5 звезд" и "Лига".

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Саммит G7 в Канаде
Персоны
Конте, Джузеппе Макрон, Эмманюэль
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