Премьер Сингапура считает искренним желание Ким Чен Ына прийти к соглашению с Трампом

ТАСС, 11 июня. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун считает искренними намерения лидера КНДР Ким Чен Ына провести успешные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого в понедельник опубликовала ведущая Кристиан Аманпур в своем Twitter.

Exclusive: After meeting Kim Jong-un, Singapore Prime Minister @leehsienloong tells me that Kim is a "confident, young leader" whom Lee believes "wants to go onto a new path." pic.twitter.com/XnZfP0SO73 — Christiane Amanpour (@camanpour) 11 June 2018

"Я думаю, что он хочет пойти новым путем. О чем он готов договариваться и как соглашение может быть достигнуто - это сложный вопрос. Но я думаю, что у него есть намерение что-то сделать, и именно поэтому он встретится с Трампом", - поделился премьер-министр своим мнением о Ким Чен Ыне, которого назвал "уверенным молодым лидером".

По словам Ли Сянь Луна, Ким Чен Ын поблагодарил Сингапур, как принимающую сторону, а также выразил надежду на то, что предстоящая встреча с Трампом станет историческим событием.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен пройти во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.