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Премьер Сингапура считает искренним желание Ким Чен Ына прийти к соглашению с Трампом

Международная панорама
11 июня, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По словам Ли Сянь Луна, лидер КНДР также поблагодарил Сингапур, как принимающую сторону

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ТАСС, 11 июня. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун считает искренними намерения лидера КНДР Ким Чен Ына провести успешные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом политик заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого в понедельник опубликовала ведущая Кристиан Аманпур в своем Twitter.

"Я думаю, что он хочет пойти новым путем. О чем он готов договариваться и как соглашение может быть достигнуто - это сложный вопрос. Но я думаю, что у него есть намерение что-то сделать, и именно поэтому он встретится с Трампом", - поделился премьер-министр своим мнением о Ким Чен Ыне, которого назвал "уверенным молодым лидером".

По словам Ли Сянь Луна, Ким Чен Ын поблагодарил Сингапур, как принимающую сторону, а также выразил надежду на то, что предстоящая встреча с Трампом станет историческим событием.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Первый в истории американо-северокорейский саммит должен пройти во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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