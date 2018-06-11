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Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор восьми боевикам ИГ за теракты 2017 года

Международная панорама
11 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

У защиты обвиняемых есть 20 дней на обжалование приговора

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ТАСС, 11 июня. Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор восьми боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обвиненным в причастности к совершенным год назад атакам в Тегеране. Об этом сообщает в понедельник агентство Mehr.

Изначально вердикты о высшей мере наказания были вынесены 13 мая 2018 года судом первой инстанции. Однако подсудимые опротестовали их, после чего дело было передано в Верховный суд.

Как заявил глава Революционных судов Тегерана Муса Гандафар Абади, адвокаты обвиняемых уже проинформированы о новом судебном решении. "Теперь у них есть 20 дней для обжалования приговора", - отметил он.

Боевики совершили две террористические атаки в Тегеране 7 июня 2017 года. Две группы боевиков напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни, расположенный близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 18 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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