Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор восьми боевикам ИГ за теракты 2017 года

ТАСС, 11 июня. Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор восьми боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обвиненным в причастности к совершенным год назад атакам в Тегеране. Об этом сообщает в понедельник агентство Mehr.

Изначально вердикты о высшей мере наказания были вынесены 13 мая 2018 года судом первой инстанции. Однако подсудимые опротестовали их, после чего дело было передано в Верховный суд.

Как заявил глава Революционных судов Тегерана Муса Гандафар Абади, адвокаты обвиняемых уже проинформированы о новом судебном решении. "Теперь у них есть 20 дней для обжалования приговора", - отметил он.

Боевики совершили две террористические атаки в Тегеране 7 июня 2017 года. Две группы боевиков напали на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни, расположенный близ иранской столицы. Жертвами нападений стали 18 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".