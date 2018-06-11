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В Берлине началась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Международная панорама
11 июня, 19:17 дата обновления: 11 июня, 19:43 UTC+3

Ожидается, что министры обсудят обострение ситуации в Донбассе и перспективы размещения в регионе миротворческой миссии

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Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине

Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Берлине

© Александр Щербак/ТАСС

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) началась в Берлине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Россию на встрече представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Главными темами встречи, как ожидается, станет обострение ситуации в Донбассе и перспективы размещения в регионе миротворческой миссии. Россия, как заявили ранее в МИД РФ, будет настаивать на восстановлении статус-кво в серой зоне - в районах сел Золотое (ДНР) и Петровское (ЛНР), разведении сил у Станицы Луганской (ЛНР), а также на подтверждении "формулы Штайнмайера" о порядке проведения выборов в Донбассе.

Встреча проходит в резиденции МИД Германии - вилле Борзиг.

Несоблюдение условий минского процесса

Перед началом встречи министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что ситуация в Донбассе обострилась, условия минского процесса практически не соблюдаются, поэтому необходимо возобновить диалог в "нормандском формате".

"Хорошо, что мы сегодня, спустя 16 месяцев, встречаемся с французским, российским и украинским главами МИД, чтобы обсудить разрешение конфликта на Украине, - сказал он. - Мы констатируем, что то, насчет чего были достигнуты договоренности в ходе минского процесса, не соблюдается".

По словам Мааса, "существуют тысячи нарушений перемирия" в Донбассе. "Поэтому существует достаточно причин для возобновления переговоров в этом формате (нормандском - прим. ТАСС)," - подчеркнул глава МИД ФРГ.

"Люди спрашивают, когда будет мир на Украине. Я не могу им дать удовлетворительного ответа на этот вопрос", - отметил министр.

Он также заявил, что главы МИД стран "нормандской четверки" обсудят, прежде всего, миссию ООН в Донбассе. 

"Новая тема, которую мы хотим сегодня обсудить, - это миссия ООН, - сказал он. - На наш взгляд, она смогла бы придать мирному процессу новые рамки". Маас указал, что представления о ней "пока очень сильно расходятся".

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Персоны
Маас, Хайко Лавров, Сергей Викторович
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