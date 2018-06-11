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Де Мистура: усилия ООН направлены на создание конституционного комитета в Сирии

Международная панорама
11 июня, 19:41 UTC+3 КАИР КАИР 11, июня. /ТАСС

Спецпосланник также рассказал о международных и региональных усилиях по продвижению политического процесса в республике

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КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Усилия ООН направлены в настоящее время на формирование конституционного комитета в Сирии и определение его полномочий. Об этом заявил в понедельник специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в ходе проведенных в Каире переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"В ходе встречи спецпосланник генсека ООН информировал главу египетского МИД о международных и региональных усилиях, направленных на продвижение политического процесса в Сирии и закрепление зон деэскалации в этой арабской стране", - говорится в распространенном по итогам переговоров сообщении внешнеполитического ведомства Египта. Де Мистура также сообщил о шагах "по выполнению дорожной карты с целью создания конституционного комитета в Сирии, определения его полномочий и сфер ответственности", отмечается в документе.

Шукри выразил полную поддержку Каира деятельности де Мистуры на его посту. Глава египетского МИД подтвердил позицию своей страны, которая "всегда выступает исключительно за политические методы урегулирования сирийского конфликта, за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии".

По итогам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога его участники договорились сформировать конституционный комитет, который совместно с де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны. Список кандидатов в комитет утвержден в составе 150 человек: 100 - это представители от правительства и внутренней, умеренной оппозиции, 50 - кандидаты внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

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Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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