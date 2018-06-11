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В ООН рассказали о применении пыток на всей территории Украины

Международная панорама
11 июня, 20:04 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июня. /ТАСС

По словам спецдокладчика всемирной организации, это также касается неподконтрольных правительству территорий

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ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких видах обращения Нильс Мельцер (Швейцария) пришел к выводу, что на территории всей Украины применяются пытки. Об этом он заявил после 12-дневной поездки по Украине, сообщило в понедельник в Женеве Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Как подчеркнул эксперт, "пытки и жестокое обращение продолжают применяться, оставаясь безнаказанными, по всей территории страны, в том числе на территориях, неподконтрольных правительству". "Кроме угроз о сексуальном насилии и оскорблений, наиболее часто применяемые методы пыток, предположительно - избиение руками, предметами и ногами, электрошок, удушение, подвешивание и имитация казни, в том числе по отношению к 14-летним подросткам", - констатировал Мельцер.

"Я призываю украинские власти принять все необходимые меры для предотвращения любой возможности допущения пыток и безнаказанности за применение пыток или жестокое обращение", - подчеркнул спецдокладчик.

Мельтцер с 28 мая по 8 июня посетил места содержания под стражей, встретился с представителями органов власти и учреждений, которые занимаются правами человека, а также с представителями гражданского общества, жертвами пыток и их семьями. Он также побывал в Донбассе, который не контролируются Киевом - там он, по его словам, "получил ограниченный доступ к трем местам содержания под стражей, но не получил возможности поговорить с заключенными, согласно своему выбору и без присутствия охраны". Как подчеркивает УВКПЧ, спецдокладчик "напомнил всем сторонам на Украине об их обязательствах в рамках как права в области прав человека, так и международного гуманитарного права".

Ранее УВКПЧ сообщило, что полный доклад об итогах поездки Мельцер представит Совету ООН по правам человека в марте 2019 года.

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