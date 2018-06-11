Мэй: страны G7 смогут коллективно противостоять дезинформации и зарубежной пропаганде

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Страны Группы семи смогут коллективно противостоять дезинформации и зарубежной пропаганде с помощью "механизма быстрого реагирования" на внешние попытки подорвать западные демократические общества и институты. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед парламентариями с отчетом о своем участии в саммите "семерки" в Канаде.

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Отвечая на вопрос бывшего министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, возможно ли "противостоять российской дезинформации с помощью быстрейшего изложения правды", Мэй заметила: "Главный смысл механизма быстрого реагирования состоит в том, что мы сможем это делать двумя способами. Один из ключевых моментов заключается в куда более быстрой атрибуции (установлении стороны, ответственной за неблаговидные действия - прим. ТАСС), когда такие события будут происходить. Совсем недавно мы увидели, как была окончательно определена такая причастность - это касается роли России в [катастрофе авиарейса] МН-17".

"Мы сможем работать вместе над определением причастной стороны, когда происходят инциденты, и затем - что является ключевым моментом - сможем взаимодействовать, чтобы координировать шаги по противодействию пропаганде. Коллективная работа способна оказывать здесь намного больший эффект, чем индивидуальные действия отдельных государств", - добавила Мэй.

25 мая глава британского МИД Борис Джонсон заявил о поддержке Лондоном Австралии и Нидерландов "в их требовании к Российской Федерации признать ответственность государства и взаимодействовать с ними в их усилиях по свершению правосудия в отношении жертв" крушения МН17, поблагодарил Совместную следственную группу (ССГ) за проделанную работу и призвал продолжать эту работу вплоть до судебного преследования.

Крушение малайзийского Boeing

Пассажирский самолет "Boeing-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая опубликовала промежуточные результаты своего расследования. Как утверждают следователи, зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, отвергла все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. В министерстве также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению Boeing.