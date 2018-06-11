Новые обвинения экс-главе штаба Трампа Манафорту зачитают 15 июня

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Судья окружного суда округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон, Эми Берман Джексон в пятницу зачитает новые обвинения бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Текст соответствующего решения был опубликован в понедельник в электронной базе суда.

Согласно тексту, заседание назначено на 15 июня. Ранее Джексон назначила на эту же дату слушания по вопросу содержания Манафорта под домашним арестом. Сторона защиты предлагает отпустить его под залог.

Ранее специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует утверждения о вмешательстве России в выборы 2016 года, в очередной раз представил новое обвинительное заключение. В дополнение к отмыванию денег и лоббированию без лицензии Манафорту теперь вменяется подкуп свидетелей.

Спецпрокурор Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США, но самые первые обвинения в рамках этого дела, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется "сговор против США", "отмывание" денег и совершение ряда других правонарушений. В обвинительном заключении говорится, что он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов". Манафорт своей вины не признает.