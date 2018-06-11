Эксперт: КНДР могла бы вернуть США разведывательное судно Pueblo

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре мог бы вернуть США разведывательное судно Pueblo, захваченное 50 лет назад. Такое мнение высказала в понедельник в интервью телекомпании CNN эксперт по проблемам Корейского полуострова из Джорджтаунского университета Сабрина Хан. "Полвека назад северокорейцы захватили это судно и его экипаж на протяжении года находился в плену, причем один из членов экипажа погиб, - отметила она. - Это судно все еще находится в КНДР и превращено там в музей. Возврат Pueblo стал бы важной победой для президента Трампа".

23 января 1968 года американское судно Pueblo вошло в территориальные воды КНДР недалеко от портового города Вонсан на восточном побережье Корейского полуострова, после чего к нему на перехват выдвинулась подводная лодка КНДР, к которой чуть позже присоединились три миноносца и два истребителя МиГ-21. В плен были захвачены 83 американских моряка, один из которых погиб. В КНДР они провели 11 месяцев, в течение которых, по утверждению американской стороны, их подвергали пыткам. По итогам продолжительных переговоров между двумя странами США согласились официально извиниться перед КНДР, после чего Пхеньян отпустил пленников.

В феврале нынешнего года, по данным телекомпании CNN, оставшиеся в живых моряки и родственники членов экипажа - всего более 100 человек - подали иск в федеральный суд США против властей КНДР на основании американского законодательства, которое позволяет подавать иски за пытки, захват людей, нанесение увечий и действия, приведшие к смерти, против стран, признанных в США спонсорами терроризма.

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.