ФБР сообщило о 74 арестах по всему миру в рамках операции против интернет-мошенников

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США при поддержке нескольких американских ведомств и правоохранительных органов ряда других государств провело масштабную операцию по разоблачению международных схем интернет-мошенничества, в рамках которой преступники взламывали электронную почту и перехватывать электронные денежные переводы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ФБР.

В нем отмечается, что в результате полугодовой спецоперации, активная фаза которой продлилась около двух недель, было задержано 74 злоумышленника, 42 из которых были арестованы в США, еще 29 в Нигерии, а также трое в Канаде, Мавритании и Польше. Кроме того, как проинформировало ведомство, стражам порядка удалось изъять порядка $2,4 млн, полученных незаконным путем, а также вернуть денежные электронные переводы на сумму в еще $14 млн законным владельцам этих средств.