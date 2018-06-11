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Зариф считает, что саммит ШОС показал основанное на уважении сотрудничество между странами

Международная панорама
11 июня, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Глава МИД Ирана также отметил, что мероприятие продемонстрировало надежную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе республики

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ТАСС, 11 июня. Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшийся 9-10 июня в Циндао, в отличие от саммита G7, показал уважительное сотрудничество между странами, приверженными принципу многосторонности. Об этом в своем Twitter сообщил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В то время как [страны] G7 были заняты борьбой между собой в Квебеке, безуспешно пытаясь успокоить бывалого главу по разрушению сделок, саммит ШОС в Циндао продемонстрировал совершенно иное: уважительное сотрудничество между странами, приверженными принципу многостороннего сотрудничества", - написал Зариф.

Он также отметил, что саммит ШОС показал надежную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

"Саммит в Китае проиллюстрировал, как быстро меняется мир. Приверженность взаимовыгодному сотрудничеству, твердая поддержка СВПД и отрицание одностороннего подхода. Президент [Ирана Хасан] Роухани провел конструктивные встречи со многими лидерами, в том числе содержательные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - сообщил глава МИД Ирана.

Саммит G7 прошел 8-9 июня на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. 9 июня президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой".

В неформальное объединение - "семерку" - входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Темы
Саммит G7 Саммит ШОС в Циндао
Персоны
Си Цзиньпин Трюдо, Джастин Трамп, Дональд Зариф, Мохаммад Джавад Путин, Владимир Владимирович
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