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СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности

Международная панорама
11 июня, 21:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

По данным журнала The National Interest, некоторые аналитики считают "теоретически возможным" использование этой системы против американских самолетов F-22 и F-35

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Российская новейшая зенитная ракетная система С-500 "устанавливает новые рекорды в дальности поражения целей". Такую оценку дал в воскресенье журнал The National Interest.

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"Это оружие нового поколения предназначено для того, чтобы дополнить и без того мощную систему С-400, имеющуюся у Москвы, а также заменить противоракетную систему А-135, - пишет журнал, назвав С-500 системой, "внушающей страх". - Эта система имеет не только беспрецедентные возможности по поражению на исключительно большой дальности высотных целей, включая баллистические ракеты и боеголовки. Звучали утверждения - в основном в СМИ - о том, что система может бороться с самолетами, созданными по технологии "стелс". Некоторые аналитики, по данным журнала, считают "теоретически возможным" использование этой системы против новейших американских самолетов F-22 и F-35.

"И хотя далеко не все возможности С-500 были продемонстрированы странам Запада, нет причин сомневаться в возможностях российской системы ПВО, - указывается в статье. - Согласно американским военным источникам, Москва недавно осуществила испытание С-500, в ходе которого система была применена по целям на такой дальности, которая ранее казалась невозможной". При этом журнал ссылается на недавнее сообщение американского телеканала CNBC, согласно которому С-500 поразила цель на расстоянии 299 морских миль (553 километра).

Система С-500 создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.

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