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Авианосная группа США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ

Международная панорама
11 июня, 21:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июня. /ТАСС

В ВМС США заявили, что палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам, демонстрируя мобильность и боеспособность флота

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ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 10 июня вошла в восточный район Средиземного моря для того, чтобы вновь принять участие в операции против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте американских Военно-морских сил.

"Возвращение ударной группы во главе с Harry Truman к борьбе с ИГ - это мощный сигнал нашим партнерам о том, что мы привержены миру и безопасности в регионе и везде, где существует угроза международного терроризма", - отмечает командующий АУГ, контр-адмирал Юджин Блэк. Во время своего присутствия в регионе палубная авиация будет наносить точечные удары по террористам, демонстрируя тем самым мобильность и боеспособность флота, отмечают в ВМС.

Ранее издание Defence News сообщало о том, что данный авианосец и сопровождающие его корабли могут остаться в Средиземном море и европейском регионе на длительное время для противостояния так называемым вызовам со стороны России и Китая. Официально Пентагон данную информацию не подтверждал.

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