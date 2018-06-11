Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Ираке задержаны четыре человека по подозрению в поджоге хранилища с бюллетенями

Международная панорама
11 июня, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

По данным телеканала Al Hadath, под стражу помещены трое иракских полицейских и сотрудник Высшей независимой избирательной комиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 июня. Власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, под стражу помещены трое иракских полицейских и сотрудник Высшей независимой избирательной комиссии (ЦИК).

В воскресенье на одном из складов в Багдаде, арендованных Центризбиркомом, произошло возгорание. Как заявили в МВД, помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы. В ведомстве заявили, что проведут детальное расследование. Причины возгорания до сих пор не известны.

Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, на которой настаивает парламент. Как ожидается, пересчет голосов вручную пройдет под контролем ООН и Высшего судебного совета Ирака, в нем будут задействованы более 10 тысяч волонтеров. На майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, явка на них составила 44,5% от 24,5 млн обладающих правом голоса граждан. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Согласно данным ЦИК, парламент обновится на 70%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
Источник: один человек погиб в результате столкновения баржи с катамараном в Волгограде
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
7
Bloomberg: Германия распорядилась отозвать почти 800 тысяч автомобилей Daimler
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости