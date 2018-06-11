СМИ: в Ираке задержаны четыре человека по подозрению в поджоге хранилища с бюллетенями

ТАСС, 11 июня. Власти Ирака задержали в понедельник четырех подозреваемых в поджоге хранилища с бюллетенями в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, под стражу помещены трое иракских полицейских и сотрудник Высшей независимой избирательной комиссии (ЦИК).

В воскресенье на одном из складов в Багдаде, арендованных Центризбиркомом, произошло возгорание. Как заявили в МВД, помещение, где хранились бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, не пострадало, урны были эвакуированы. В ведомстве заявили, что проведут детальное расследование. Причины возгорания до сих пор не известны.

Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, на которой настаивает парламент. Как ожидается, пересчет голосов вручную пройдет под контролем ООН и Высшего судебного совета Ирака, в нем будут задействованы более 10 тысяч волонтеров. На майских выборах ЦИК впервые применил электронную систему подсчета голосов, что вызвало критику со стороны ряда политических партий, обвинивших комиссию в нарушениях и подтасовках. Впоследствии депутаты приняли поправки к закону о выборах, обязав ЦИК пересмотреть итоги по всей стране.

Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая, явка на них составила 44,5% от 24,5 млн обладающих правом голоса граждан. Победу одержал блок "Саирун" во главе с радикальным шиитским проповедником Муктадой ас-Садром (54 места), блок "Наср" во главе с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади получил 42 кресла. Согласно данным ЦИК, парламент обновится на 70%.