Глава британского МИД призвал военных Мьянмы к сдержанности в штатах Качин и Шан

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон призывает вооруженные силы Мьянмы к проявлению сдержанности в своих действиях в штатах Качин и Шан, где наблюдается эскалация насилия. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон довел в понедельник позицию британских властей до лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи в состоявшемся между ними телефонном разговоре.

Он констатировал, что "недавние боевые действия в Качине и Шане" вызывают у Соединенного Королевства "глубокое беспокойство". "Я подчеркнул необходимость того, чтобы бирманские (в Великобритании Мьянму по прежнему принято называть Бирмой - прим. ТАСС) военные проявили сдержанность и обеспечили гуманитарный доступ к тем людям, которые были вынуждены покинуть свои жилища в результате насилия", - сказал Джонсон.

Глава британского МИД также сообщил, что лично призвал Аун Сан Су Чжи проявить лидерские качества и поспособствовать объединению общин в штате Ракхайн. Кроме того, Джонсон приветствовал состоявшееся на прошлой неделе подписание представителями Мьянмы и ООН меморандума о взаимопонимании по репатриации беженцев-рохинджа, так же как и решение правительства в Янгоне о формировании комиссии по расследованию случаев попрания прав человека в Ракхайне. "Я подчеркнул необходимость быстрой имплементации обоих (решений), поддержки создания условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения беженцев и привлечения тех, кто виновен в нарушении прав человека в Ракхайне, к ответу", - добавил руководитель Форин оффиса.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась 25 августа 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По официальным данным, в столкновениях погибли 414 человек. В Бангладеш бежали почти 700 тыс. рохинджа.