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Встреча глав МИД "нормандского" формата продолжается около трех часов

Международная панорама
11 июня, 22:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, июня. /ТАСС

Главными темами переговоров являются ситуация в Донбассе и перспективы размещения миссии ООН в регионе

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БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча глав МИД "нормандского" формата в Берлине продолжается, причем по информации корреспондент ТАСС она продолжается уже дольше запланированного времени.

Как сообщил знакомый с ситуацией на переговорах источник, "дискуссии идут непросто". "Министрам есть, что обсудить", - добавил он.

Встреча глав МИД "нормандского" формата (Россия, Германия, Франция и Украина) началась около 18.30 (19.30 мск) и продолжается таким образом уже около трех часов. Главные темы встречи - ситуация в Донбассе, где в последние недели произошло обострение, выполнение минских договоренностей и перспективы размещения миссии ООН.

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