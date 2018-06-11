Встреча глав МИД "нормандского" формата продолжается около трех часов

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Встреча глав МИД "нормандского" формата в Берлине продолжается, причем по информации корреспондент ТАСС она продолжается уже дольше запланированного времени.

Как сообщил знакомый с ситуацией на переговорах источник, "дискуссии идут непросто". "Министрам есть, что обсудить", - добавил он.

Встреча глав МИД "нормандского" формата (Россия, Германия, Франция и Украина) началась около 18.30 (19.30 мск) и продолжается таким образом уже около трех часов. Главные темы встречи - ситуация в Донбассе, где в последние недели произошло обострение, выполнение минских договоренностей и перспективы размещения миссии ООН.