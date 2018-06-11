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Bloomberg: Ким Чен Ын вылетит из Сингапура через семь часов после начала саммита

Международная панорама
11 июня, 22:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

По словам источников агентства, Дональд Трамп покинет республику на три часа позже

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын определил сроки своего вылета из Сингапура, где во вторник пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом и в результате Трамп также назначил сроки вылета из Сингапура раньше тех, что намечались первоначально. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на двух американских официальных лиц, знакомых с планированием событий в период встречи.

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По словам этих официальных лиц, президент Трамп был готов остаться в Сингапуре в случае, если на саммите будет достигнут существенный прогресс, однако Ким Чен Ын назначил срок отлета в КНДР на 16:00 по сингапурскому времени (11:00 мск), через 7 часов после начала встречи. В результате Трамп наметил своей отлет из Сингапура на 19:00 по сингапурскому времени (14:00 мск).

Как свидетельствует распространенный в понедельник распорядок дня президента США, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется во вторник в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе. Об этом свидетельствует распространенный в понедельник распорядок дня хозяина Белого дома.

На встрече в расширенном составе, как ранее уточнил Белый дом, будут присутствовать от американской стороны госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. После нее лидеры двух государств в 11:00 по местному времени (06:00 мск) проведут рабочий обед.

Кроме того, Белый дом уточнил время проведения американским лидером пресс-конференции по итогам саммита. Она начнется в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Болтон, Джон Трамп, Дональд
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