Премьер-министр Италии заявил, что верит в ценность единства Группы семи

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Италия верит в единство Группы семи и считает, что необходимо находить общие решения во благо граждан. Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте написал в понедельник в своем Twitter поблагодарив принимающую сторону - Канаду за радушный прием и организацию саммита, который прошел 8-9 июня в Ла Мальбе (Квебек).

"Спасибо Канаде за прием в Ла Мальбе. Италия верит в ценность единства "семерки" и продолжит работать над тем, чтобы она сохранялась. Друзья между собой должны находить общие решения для наших граждан. Будем двигаться вместе к Биаррицу (где должен пройти следующий саммит в 2019 году под председательством Франции - прим. ТАСС)", - написал Конте.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения глава Белого дома назвал "ложные заявления" Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо "недостойно" заявил, что "американские пошлины были оскорбительными" и он "не позволит помыкать собой". Европейские участники заявили, что считают итоговое коммюнике действительным и полностью его поддерживают.