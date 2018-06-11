НАТО пригласила наблюдателей от РФ на маневры Trident Juncture - 2018

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. НАТО пригласила наблюдателей от стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), включая Россию, на свои крупнейшие маневры Trident Juncture - 2018, которые пройдут в Норвегии в сентябре с участие свыше 40 тыс. военных из 30 стран альянса и государств - партнеров. Об этом заявил в понедельник на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе военный источник.

"Мы пригласили наблюдателей от государств ОБСЕ, включая Россию. Они приглашены. Я надеюсь, что они приедут", - сообщил он. По нормам ОБСЕ, приглашение наблюдателей от стран - членов этой организации обязательно, когда число участников наземных общевойсковых маневров превышает 30 тыс. человек.

По словам военного источника, сценарий учений будет предполагать совместное отражение союзниками внешней военной агрессии в рамках реализации 5-й статьи вашингтонского договора о коллективной обороне.

НАТО официально предоставила российской стороне брифинг о подготовке к этим учениям на заседании Совета Россия - НАТО 31 мая 2018 года. Российская сторона провела аналогичный брифинг по своим предстоящим в августе-сентябре стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2018".