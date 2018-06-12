Исторический саммит США и КНДР пройдет в Сингапуре

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Исторический саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится во вторник в Сингапуре. Впервые лидеры двух государств сядут за стол переговоров, которые в перспективе могут стать важнейшим шагом к установлению мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации. Но они могут и провалиться через несколько минут после начала. Трамп несколько раз подчеркивал, что ему уже на первых минутах переговоров станет ясно, приведут ли они к желаемому результату и что он прервет встречу, если решит, что Ким Чен Ын не настроен вести серьезные переговоры.

Как это будет

Официально подтвержденной информации о том, как будет проходить этот день, немного. Белый дом сообщил, что начало переговоров намечено на 09:00 по местному времени (04:00 мск). Также американская администрация подтвердила появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что непосредственным переговорам двух лидеров будет предшествовать их встреча с глазу на глаз - в присутствии только переводчиков.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Ким Чен Ын намеревается покинуть Сингапур уже в 14:00 по местному времени (09:00 мск) - спустя всего пять часов после предполагаемого начала саммита. Однако, глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си не исключил возможность, что встреча лидеров двух государств может быть продлена на еще один день.

Ранее президент Трамп также заявлял, что вообще не намерен подписывать никаких документов по итогам встречи. Но, принимая во внимания непредсказуемый характер главы Белого дома, который в полный мере проявился в ходе недавнего саммита G7 в Канаде, делать какие-либо точные прогнозы на этот счет не возьмется никто.

Оптимизм с оговорками

В то же время, за день до саммита президент Трамп в Twitter выразил уверенность, что саммит с Ким Чен Ыном пройдет хорошо. "Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо", - отметил президент США. В понедельник Госдепартамент также проводил активные консультации с представителями МИД КНДР, стараясь, судя по всему, в оставшиеся до саммита часы максимально сблизить позиции сторон по ключевым проблемам.

В течение дня госсекретарь США Майкл Помпео несколько раз рассказывал о ходе этих консультаций. В частности, он назвал переговоры в канун саммита содержательными, но подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему сохраняет приверженность полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова. В этих переговорах со стороны КНДР принимала участие, в частности, заместитель министра иностранных дел страны Чхве Сон Хи. Еще в прошлом месяце она выступила с резкими заявлениями в адрес Вашингтона и даже грозила пересмотром решения о проведении саммита.

Выступая на брифинге для журналистов в понедельник, Помпео также подчеркнул, что США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности, если она откажется от ядерного оружия. В то же время он пообещал, что давление на КНДР будет продолжено и даже усилено в том случае, если дипломатический подход не сработает.

Позиция КНДР

Официальные лица КНДР в ходе последних подготовительных дней перед саммитом не общались с представителями СМИ и не делали заявлений. Однако определенное представление о настрое делегации КНДР журналисты смогли получить из других источников.

В преддверии саммита северокорейское агентство ЦТАК сообщило о том, что участники встречи обсудят широкий спектр вопросов, в том числе "установление новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове и его денуклеаризацию". Государственное телевидение КНДР также передало видеокадры о том, как лидер страны покидает Пхеньян, прибывает в Сингапур и общается с официальными лицами страны. Это явное нарушение неформальной "традиции" СМИ КНДР сообщать о зарубежных поездках главы государства только после их возвращения в страну.

Более того, южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на осведомленный источник опубликовала информацию о том, что Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить в июле Пхеньян и провести там вторую встречу на высшем уровне. По ее данным, это предложение содержится в письме, переданном Трампу 1 июня заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Сингапурская сторона также неоднократно делала крайне осторожные, но оптимистичные заявления о предстоящем общении Трампа и Ким Чен Ына. Глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан в понедельник провел встречу со своим коллегой из КНДР Ли Ён Хо, а в опубликованном интервью британской Би-би-си даже не исключил, что запланированный саммит США - КНДР может быть продлен на один день.

Россия за гарантии безопасности для Пхеньяна

Россия считает, что для урегулирования ситуации на Корейском полуострове все заинтересованные страны должны заняться выработкой гарантий безопасности КНДР. Москва предлагает совместные экономические проекты Республике Корея и КНДР.

"Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Ким Чен Ыном и будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно", - подчеркнул глава российского государства Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая 6 июня. "Следующий этап - это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона, по выработке гарантий безопасности [для КНДР]", - сказал Путин.

Он заверил, что на столе переговоров остаются и предложения Москвы - "трехсторонние экономические проекты между Россией, а также северной частью и южной частью Корейского полуострова". "Это прежде всего инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим (кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай), между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода", - перечислил идеи президент РФ. На его взгляд, "можно подумать о строительстве различных других энергетических объектов".

Почему Сингапур

Безопасность и политический нейтралитет стали ключевыми факторами в выборе Сингапура в качестве места для проведения исторического саммита. Город-государство поддерживает дипломатические отношения с КНДР: здесь функционирует посольство страны. До недавнего времени Сингапур являлся седьмым по объему торговым партнером Пхеньяна. Однако, как признал в понедельник премьер Ли Сянь Лун, в связи с санкциями ООН, введенными в отношении Пхеньяна в конце прошлого года, торговля резко упала до уровня $520 тыс.

Одновременно Сингапур является традиционным военно-политическим союзником Соединенных Штатов.

Первоначально, когда стало известно о возможности встречи лидеров КНДР и США, Сингапур не входил в число приоритетных мест. Назывались и страны Европы, Швеция и Швейцария, и Россия, и конечно же Китай, который долгое время принимал у себя шестисторонние переговоры по урегулирования корейского кризиса. После того, как стало известно, что Ким Чен Ын не отправится в Европу, возник даже вариант с Монголией. В итоге же осталось два претендента: Сингапур и корейский пограничный пункт Пханмунджом, который впоследствии был отвергнут Трампом.

Как рассказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, на подготовку и проведение встречи было потрачено около $15 млн. Однако он считает, что подобные инвестиции в мирный процесс непременно окупятся. "Мы готовы заплатить за саммит, это наш вклад в международное предприятие, в котором наша сторона очень заинтересована", - резюмировал премьер. Как стало известно ТАСС, в общей сложности к обеспечению безопасности привлечены более 23 тыс. сотрудников сил правопорядка. Полиции помогают сотрудники частных охранных предприятий, военнослужащие и непальские воины-гуркхи.

Место проведения саммита

Встреча пройдет в гостинице Capella на территории небольшого острова Сентоса, находящегося на юге города-государства. Перед тем, как этот остров начал развиваться в 70-х годах прошлого столетия в качестве главного места развлечений в Сингапуре, он назывался Пулау Белаканг Мати. В переводе с малайского это означает "пристанище мертвых душ". Существует несколько легенд об этом острове. Например, в XVII-XVIII веках в том числе на острове проходили кровопролитные сражения пиратов. Считается, что погибших хоронили на соседнем острове Пулау Брани, а на территории Сентосы был создан "рай для их душ".

В 1972 году власти приняли план развития этой территории, сделав акцент на туризме. Чтобы побороть предубеждения, остров был переименован в Сентосу, что в переводе с малайского означает "мир и спокойствие". Правительству удалось успешно реализовать задуманное: там появились шикарные отели, рестораны, казино, магазины, были открыты тематические парки, в том числе Universal Studios. На остров пришли крупные девелоперы, застроившие юго-восточную часть элитной недвижимостью, был создан яхт-клуб.

На территории острова построены несколько пятизвездочных отелей, но, пожалуй, именно Capella является самым колоритным, закрытым и элитным. Там находятся два здания, выполненные в колониальном стиле. В конце XIX века там располагался клуб британских офицеров, расквартированных в Сингапуре. Гостиница в современном виде была открыта в 2009 году, проект разрабатывал известный британский архитектор Норман Фостер. Там находится 112 номеров и несколько отдельных вилл, минимальная стоимость проживания - около $700, максимальная - $10 тыс.