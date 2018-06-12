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Мэттис: размещение американских войск в Южной Корее на саммите США - КНДР не обсуждается

Международная панорама
12 июня, 0:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

Глава Пентагона подчеркнул, что был бы в курсе, если бы этот вопрос планировалось поднимать на переговорах

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Вопрос о возможном сокращении численности американского воинского континента в Республике Корея не будет обсуждаться на первом в истории саммите США - КНДР. Об этом сообщил, беседуя в понедельник с аккредитованными при Пентагоне журналистами, министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Скажу вам, что это было бы обсуждение между двумя демократическими странами - Республикой Корея и Соединенными Штатами", - заявил глава американского военного ведомства. У него поинтересовались, будет ли перспектива сокращения американского военного присутствия на юге Корейского полуострова рассматриваться на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По словам Мэттиса, он находился бы в курсе событий, если бы на саммите предполагалось рассматривать в том числе вопрос об уровнях военного присутствия США в Южной Корее. Этого не намечается, утверждал министр.

На вопрос о том, приводилась ли Корейская народная армия в состояние повышенной боевой готовности в связи с саммитом в Сингапуре, Мэттис ответил отрицательно. "Все спокойно", - сказал на этот счет глава Пентагона.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Сингапур Республика Корея
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