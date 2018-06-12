Глава МИД ФРГ: министры "нормандской четверки" провели открытый и конструктивный диалог

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) провели в Берлине подробный, открытый и конструктивный диалог. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам переговоров, которые длились более четырех часов.

"Мы сегодня провели очень подробный, очень открытый и конструктивный диалог друг с другом", - сказал он. По словам Мааса, переговоры "преследовали цель наполнить жизнью" нормандский формат.

"Мы достигли взаимопонимания по разным вопросам, - отметил глава МИД ФРГ. - Все стороны признали еще раз свою приверженность режиму прекращения огня. К этому относятся отвод тяжелых вооружений, разведение сил и разминирование в регионе, а также защита и беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Для нас было исключительно важно еще раз со всей ясностью подтвердить эту приверженность и провести тем самым ясную линию для дальнейших договоренностей и переговоров", - отметил Маас. Он отметил, что Германия и Франция выступили с предложением об оказании помощи в разминировании в регионе.

Результаты переговоров

Кроме того, участники переговоров договорились об улучшении защиты критической инфраструктуры в зоне конфликта, например, системы водоснабжения. Министры обсудили гуманитарную ситуацию. "К этому относится обмен пленными, как это уже случилось в декабре прошлого года. Обе стороны едины во мнении, что это было большим успехом, который мы хотим развивать", - указал глава МИД ФРГ. По его словам, "есть политическая воля к новым мерам по обмену пленными".

Маас отметил, что "последует ряд дальнейших встреч [представителей стран четверки] на различных уровнях", призванных развить результаты переговоров в Берлине.

"Разумеется, мы находимся в тесном контакте с нашими президентами и главами правительств, которые полностью проинформированы о сегодняшних переговорах", - заключил он.

"Что касается политических вопросов, как, например, реализации законодательных особенностей самоуправления <...> так называемой формулы Штайнмайера относительно проведения локальных выборов, мы договорились, что консультации экспертов, которые ведутся с 2016 года, но приостановлены, будут продолжены", - сказал Маас.

Миссия ООН

Он также сообщил, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" поручили политдиректорам проработать параметры возможной миссии ООН в Донбассе в ближайшие недели.

"Что касается параметров возможной миссии ООН для восточной Украины, мы договорились поручить нашими политическим директорам проработать, как дальше вести переговоры по такой миссии и обсудить это в ближайшие недели друг с другом", - сказал он.

"В принципе обе стороны открыты для такой миссии, но представления о том, как она будет выглядеть, каковы будут ее мандат и зона действия, далеки друг от друга", - заметил Маас.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже Путин отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с РФ, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения вооруженных формирований провозглашенных республик.