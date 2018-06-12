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CNN: Барак Обама учит возможных кандидатов в президенты США бороться с Трампом

Международная панорама
12 июня, 1:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

В частности, бывший глава Белого дома провел такую встречу с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, утверждает телеканал

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Барак Обама

Барак Обама

© AP Photo/Charles Rex Arbogast

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама провел конфиденциальные встречи с 10 членами оппозиционной Демократической партии, рассматривающими возможность баллотироваться на пост главы государства на выборах 2020 года. Обама изложил им свое видение, как наиболее эффективно противостоять действующему президенту США Дональду Трампу [Республиканская партия], сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По данным ее источников, Обама провел встречи подобного рода с сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшим вице-президентом Джозефом Байденом, экс-губернатором Массачусетса Девалом Патриком, сенатором от штата Нью-Джерси Кори Букером, бывшим мэром Нового Орлеана Митчем Ландрье, мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарцетти, бывшим генеральным прокурором США Эриком Холдером и еще несколькими политиками регионального уровня.

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Как известно, Сандерс был соперником экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, а в 2018 году будет переизбираться в Сенат на промежуточных выборах.

По словам одного источника, во время встреч Обама не сосредоточивает внимание на конкретных советах каждому потенциальному кандидату в президенты. Больше всего времени уделяется тому, "как реагировать [на заявления и действия] президента [Трампа], как лучше позиционировать себя и реагировать на возникающие вызовы в своей партии". "Он [Обама] совершенно ясно высказывался о необходимости возрождения Демократической партии, в том числе путем воспитания нового поколения ее лидеров. Если людям нужен совет, испытать себя на прочность или лучше понять, какие трудности стоят на пути партии, то он [Обама] счастлив помочь чем может", - добавил источник.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года и вступил в должность главы государства 20 января 2017 года. Он неоднократно заявлял о решимости баллотироваться на пост президента на второй срок. Руководителем избирательного штаба республиканца назначен Брэд Парскейл.

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Персоны
Обама, Барак Сандерс, Берни Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Байден, Джозеф (Джо)
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