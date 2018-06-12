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Глава МИД Франции: Париж и Берлин готовы участвовать в разминировании в Донбассе

Международная панорама
12 июня, 0:47 дата обновления: 12 июня, 1:05 UTC+3

Жан-Ив Ле Дриан также призвал к лучшей защите гражданских объектов

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БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Париж и Берлин выразили готовность участвовать в работах по разминированию на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки", прошедших в понедельник в Берлине.

"Франция и Германия готовы участвовать в работах по разминированию", - сказал Ле Дриан. Он отметил, что Париж и Берлин "намерены предоставить дополнительные средства и обеспечить необходимую экспертизу".

Глава МИД Франции также призвал к лучшей защите гражданских объектов. Так, по его словам, необходимо обеспечить лучшую безопасность Донецкой фильтровальной станции.

"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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Ле Дриан, Жан-Ив
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