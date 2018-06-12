Трамп: консультации в Сингапуре между делегациями США и КНДР проходят продуктивно

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил за несколько часов до начала встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, что консультации между делегациями двух стран в Сингапуре проходят продуктивно.

"Встречи между представителями [США и КНДР] проходят хорошо и расторопно, но в конечном итоге это не столь важно. Мы скоро узнаем, будет ли заключена реальная сделка с [Ким Чен Ыном]!" - написал он в своем Twitter.

Саммит Трампа и Ким Чен Ына должен начаться во вторник в 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella.