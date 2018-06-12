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Эксперт: чутье и опыт сделок не пригодятся Трампу на встрече с Ким Чен Ыном

Международная панорама
12 июня, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Эксперт школы права и дипломатии при Университете Тафтса Сон Юн Ли также скептически относится к словам главы Белого дома о том, что он сможет сразу определить серьезность намерений лидера КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу не стоит полагаться на свое чутье и опыт заключения бизнес-сделок на переговорах в Сингапуре с лидером КНДР, так как Ким Чен Ын готовился к этому ответственному моменту всю жизнь. Такое мнение высказал в понедельник в эфире американскому телеканалу CNBC эксперт школы права и дипломатии при Университете Тафтса в штате Массачусетс Сон Юн Ли.

Он скептически расценил заявление Трампа о том, что он в первую минуту общения безошибочно определит, насколько серьезно Ким Чен Ын настроен на переговоры. "Это просто невозможно представить себе, что мы [США] сможем добиться желаемого за счет харизмы, искусства Трампа совершать сделки и тому подобного", - отметил эксперт. "Ким Чен Ын готовился к этому моменту все свою жизнь и обучался быть настоящим руководителем", - добавил он.

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"С нашей стороны было заблуждением недооценивать северокорейского лидера, считать его необузданным и диким, а потом удивляться тому, что на самом деле он не лунатик, а вполне разумный и не лишенный шарма человек. Повторю снова, Америку провели, внушая ей, что Северная Корея является слабым соперником", - добавил Сон Юн Ли. Он убежден, что лидер КНДР на встрече на высшем уровне перехитрит президента США.

Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
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