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СМИ: Вашингтон и Пхеньян нуждаются в предстоящей встрече лидеров

Международная панорама
12 июня, 3:12 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, июня. /ТАСС

По словам вице-президента Института международных исследований Жуань Цзунцзэ, лидер КНДР должен способствовать созданию благоприятных внешних условий, путем улучшения отношений с США

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ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. США и КНДР нуждаются в предстоящем саммите лидеров государств. Об этом в понедельник написало издание China Daily.

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"И Вашингтон и Пхеньян нуждаются в этой встрече. Трамп нуждается в чуде, чтобы преодолеть то затруднительное положение, с которым он сталкивается у себя на родине. Ким Чен Ын, в свою очередь, должен укрепить лидерство и способствовать созданию благоприятных внешних условий, путем улучшения отношений с США", - приводит газета слова вице-президента Института международных исследований Жуань Цзунцзэ.

Старший научный сотрудник Восточноазиатского института при Национальном университете Сингапура Чэнь Ган, в интервью изданию отметил, что проведение саммита свидетельствует о том, что и КНДР, и США согласны решать вопросы путем диалога. "По-прежнему важно, чтобы стороны сохраняли импульс недавнего прогресса и стремились к политическому урегулированию проблем полуострова", - добавил он.

"В настоящее время у всего Восточноазиатского региона есть причины вздохнуть с чувством облегчения перед встречей Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре, - также приводит China Daily слова профессора школы международных исследований Пекинского университета Чжа Даоцзюна, - До тех пор, пока обе стороны продолжают говорить, есть шанс на мир".

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с глазу на глаз в Сингапуре начнется 12 июня в 09:15 по местному времени (04:15 мск) и продлится 45 минут, за ней последуют полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

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