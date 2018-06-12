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Белый дом: лидеры США, Южной Кореи и Японии договорились координировать свои шаги по КНДР

Международная панорама
12 июня, 3:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

Уточняется, что Дональд Трамп, Мун Чжэ Ин и Синдзо Абэ договорились продолжать тесную координацию своих действий в отношении Пхеньяна и после саммита в Сингапуре

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время разговоров по телефону договорились координировать свою политику в отношении Пхеньяна и после саммита главы вашингтонской администрации с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

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"Президент Трамп обсудил с президентом Мун Чжэ Ином и премьер-министром Синдзо Абэ развитие ситуации в преддверии саммита с лидером Северной Кореи. Они договорились продолжать тесную координацию [своих действий в отношении КНДР] и после этого саммита", - говорится в распространенном заявлении.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына должна начаться во вторник в Сингапуре в 09:00 по местному времени (04:00 мск) в гостинице Capella.

Как ранее сообщил Госдепартамент, госсекретарь Майкл Помпео, находящийся сейчас в Сингапуре, сразу после саммита отправится в Сеул, где 13-14 июня проведет встречи с представителями властей Южной Кореи и Японии для обсуждения "последующих шагов в рамках общего подхода к Северной Корее".

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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