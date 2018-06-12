Жителя штата Нью-Йорк приговорили к 15 годам тюрьмы за попытку поддержки ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Житель города Лакаванна (штат Нью-Йорк) Арафат Наджи в понедельник был приговорен к 15 годам тюрьмы за попытку оказать материальную поддержку террористическим группировкам "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Ахрар аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом объявила прокуратура Западного округа Нью-Йорка.

Приговор вынесен окружным судьей Ричардом Аркарой. По данным прокуратуры, 47-летний Наджи попал в поле зрения органов правопорядка США в августе 2014 года. Ряд граждан предупредили ФБР о том, что этот человек часто обсуждает "джихад" с жителями Лакаванны. "Расследованием было установлено, что обвиняемый поклялся в верности ИГ и главарю этой террористической группировки Абу Бакру аль-Багдади", - говорится в заявлении прокуратуры.

По ее сведениям, Наджи ездил в Турцию для встречи с членами ИГ в октябре 2012 года и в июле 2014 года. Предварительно американец закупал партии снаряжения военного назначения, включая бронежилеты, инфракрасные очки, охотничьи ножи, мачете и т.д. Власти США следили за передвижениями подозреваемого, активировавшего sim-карту в Турции и контактировавшего с боевиками с целью выяснить способы незаконного пересечения границы и проникновения на территорию Сирии. Прокуратура не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Наджи был арестован.

Аль-Багдади в последний раз публично выступал в июле 2014 года, когда во время пятничной молитвы в построенной в XII веке мечети Ан-Нури в иракском Мосуле провозгласил создание "халифата" на Ближнем Востоке. В конце сентября 2017 года среди боевиков ИГ и последователей этой группировки была распространена аудиозапись с заявлениями аль-Багдади. Согласно источникам в американской разведке, аль-Багдади не пользуется мобильным телефоном.

В мае британский генерал-майор Феликс Гэдни, заместитель командующего штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, заявил, что не располагает информацией о том, где скрывается аль-Багдади.